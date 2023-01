Bundesparteitag in Schinkelhalle Europapartei Volt tagt in Potsdam

Sie ist eine der jüngsten Parteien in Deutschland: Die 2017 gegründete proeuropäische Partei Volt hält an diesem Wochenende ihren Bundesparteitag in Potsdam ab. Rund 400 Delegierte aus ganz Deutschland werden erwartet. „Wir freuen uns, dass der Bundesparteitag in einem der kleinsten Landesverbände stattfinden kann“, so Benjamin Körner, Potsdamer Volt-Mitglied und Teil der Brandenburger Doppelspitze im Landesverband. Gemeinsam mit Evelyn Steffens führt der 22-Jährige die märkische Volt-Gruppe, die laut Körner derzeit 66 Mitglieder hat. Bundesweit soll die Mitgliederzahl rund 3000 betragen.

400 Delegierte werden in Potsdam erwartet.

Themen beim Bundesparteitag in der Schinkelhalle werden neben dem Schwerpunkt Europa, der sich durch das gesamte Parteiprogramm zieht, auch Bildung und Klimaschutz sein. Beides Themen, die für Brandenburg und Potsdam entscheidend seien, so Körner: „Klimaschutz ist eine Chance, kein Grund sich davor zu fürchten.“ Gerade auf dem Land könnten erneuerbare Energien Innovationskraft entfalten und Arbeitsplätze schaffen. „Wir wollen die Akzeptanz für Klimaschutz stärken, dabei Menschen in die Vorhaben einbinden und finanzielle Anreize setzen, damit vor Ort profitiert werden kann“, so der junge Landesvorsitzende, der an der Universität Potsdam Politikwissenschaften studiert.

Wir stehen hier noch am Anfang, aber wollen gern wie in Köln oder Darmstadt in die Stadtparlamente einziehen. Benjamin Körner, Teil der Brandenburger Doppelspitze

Zur kommenden Kommunalwahl 2024 in Potsdam wolle man antreten, so Körner. „Wir stehen hier noch am Anfang, aber wollen gern wie in Köln oder Darmstadt in die Stadtparlamente einziehen.“ Ein Thema für Volt im Kommunalwahlkampf soll die Verkehrsinfrastruktur werden: „Der Ausbau der Radwege sollte nicht nur in der Innenstadt, sondern im gesamten Stadtgebiet im Fokus stehen.“ Aber auch die Digitalisierung und Cybersicherheit sieht der Potsdamer Student nicht zuletzt wegen der neuerlichen Cyberkrise als dringliches Thema an.

Die Wahl von Potsdam als Tagungsort ist laut Körner auch Motivation, als Partei weiter zu wachsen. Derzeit habe Volt in der brandenburgischen Landeshauptstadt 15 Mitglieder, so Körner. „Wir freuen uns aber immer über neue Mitstreiter.“ Regelmäßig gebe es an jedem ersten Mittwoch im Monat, 19 Uhr, im Café „11-Line“ ein Meet & Greet, eine Art offenen Stammtisch ohne Anmeldung.

