Club Spartacus in Potsdam Kulturort kann bald wieder öffnen

Freunde des linksalternativen Spartacus auf dem Freiland-Gelände mussten in diesem Sommer ohne die Party-Location auskommen: Seit Juni ist der Club für Veranstaltungen gesperrt, nachdem Schäden an der Decke festgestellt worden waren. Teile der Dachkonstruktion waren marode und hatten sich zum Teil gelöst. „Wir hatten eine Havarie am Innendach, dort hatte sich viel Rost gebildet“, sagt Achim Trautvetter, Chef des Freiland-Trägers Cultus.

Doch nun soll das Spartacus bald wieder öffnen: Bereits in den kommenden Wochen sollen wieder Veranstaltungen durchgeführt werden. „Wir haben das Innendach entfernt, man kann das Gebäude wieder gefahrlos betreten“, sagt Trautvetter.

Die Sache hat allerdings einen Haken: Das Innendach diente auch als Schallschutz, ohne die Konstruktion dringt nun viel mehr Lautstärke nach außen. Daher werde man künftige Veranstaltungen wie Partys, Konzerte und Poetry-Slam-Abende vermutlich etwas leiser durchführen müssen, als bisher, betont Trautvetter.

Natürlich soll das nicht so bleiben: Der Club soll eine neue Schallschutzdecke bekommen, Kostenpunkt circa 150.000 Euro. Die Mittel dazu kommen aus Fördergeldern, die die Stadt dem Freiland zur Sanierung verschiedener Problemstellen auf dem Gelände zur Verfügung gestellt hatte.

Trautvetter strebt eine möglichst nachhaltige Lösung für den Schallschutz an, damit das Innendach in zehn Jahren nicht wieder saniert werden muss. Vor allem muss die künftige Konstruktion Feuchtigkeitsresitent sein, denn wenn viele Menschen zusammen feiern, steigt viel Schweiß nach oben und kann im schlimmsten Fall zu Rost führen – so wie beim alten Innendach.