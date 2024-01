Dank Blitzer-Foto aus Potsdam Mutmaßlicher Nummernschild-Dieb enttarnt – Hinweise gesucht

Im vergangenen August ist in der Potsdamer Heinrich-Mann-Allee ein Autofahrer geblitzt worden. Warum das eine Nachricht wert ist? Wie sich herausstellte, waren an dem Wagen gestohlene Nummernschilder angebracht. Nach Angaben der Polizei wurden die Kennzeichentafeln in der Gemeinde Brück (Potsdam-Mittelmark) entwendet.

Dieser Autofahrer hatte am Wagen gestohlene Kennzeichen. © PD West

Durch das Blitzerfoto liegt den Ermittlern eine Aufnahme des mutmaßlichen Täters vor. Das Bild wurde nach Angaben der Polizeidirektion West auf Beschluss des Amtsgerichts veröffentlicht. Dem Unbekannten wird Urkundenfälschung vorgeworfen.

Die Kriminalpolizei bittet nun die Bevölkerung bei der Suche nach dem Verdächtigen um Hilfe. Hinweise zur Identität und zum Aufenthaltsort des Mannes nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg – möglichst unter Angabe der Fahndungsnummer (10-24) – unter der Telefonnummer (03381) 560 0 entgegen. Auch das Online-Hinweisformular unter polbb.eu/hinweis kann genutzt werden.