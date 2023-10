Dehoga Brandenburg vergibt Preis Restaurant „Anna Amalia“ ist Gastgeber des Jahres in Potsdam

Das Restaurant „Anna Amalia“ ist in der Region Potsdam als Gastgeber des Jahres ausgezeichnet worden. Das am Campingplatz Sanssouci gelegene Lokal wurde am Dienstagabend bei einem Gala-Abend im Rahmen der Qualitätsinitiative „Brandenburger Gastlichkeit“ prämiert, teilte der Deutscher Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Brandenburg mit. Die Gaststätte, die auf ihrer Internetseite mit regionalen Spezialitäten wirbt, habe sich im vergangenen Jahr testen lassen, erklärte Dehoga-Mitgliederbetreuerin Ricarda Pilz. Dabei steht vor allem die Service-Qualität im Mittelpunkt.

Die Gastgeber des Jahres würden demnach von einer Jury für alle Reiseregionen im Land Brandenburg bestimmt, hieß es. Mithilfe des Gäste-Feedback-Portals TrustYou werde auch ermittelt, inwiefern sich Betriebe verbessert hätten. „Da lag das Restaurant weit vorn“, sagte die Dehoga-Mitarbeiterin über das „Anna Amalia“. Das Restaurant hatte bereits Schlagzeilen gemacht, weil dort auch Servierroboter zum Einsatz kommen - zur Entlastung des Personals, wie Campingpark-Inhaber Dieter Lübberding bereits betont hatte. Für den Campingplatz ist es nicht die erste Auszeichnung. Unter anderem war das Areal nahe des Bahnhofs Pirschheide 2020 als bester Zeltplatz Brandenburgs gerankt worden - beim sogenannten Camping.info-Award, einem Publikumspreis.

Die Plakette „Brandenburger Gastlichkeit“ und auch das Prädikat „Gastgeber des Jahres“ erhielten bei dem Gala-Abend auch mehrere Einrichtungen in anderen Landstrichen, zum Beispiel der Landgasthof Jüterbog im Fläming oder das Restaurant „Zum Rittmeister“ im Werderaner Ortsteil Kemnitz. Für Potsdam werde die alle zwei Jahre zu vergebende Gastlichkeit-Plakette turnusgemäß erst wieder im kommenden Jahr verliehen, so der Verband.