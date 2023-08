Demokratiebildung in der Kita Mitbestimmung bei der Spielplatzgestaltung

Wie sollte der Kita-Spielplatz aussehen? Mit dieser Frage beschäftigten sich Kinder im Fröbel-Kindergarten Am Volkspark gemeinsam mit dem Potsdamer Stadtverordneten und Landtagsabgeordneten Uwe Adler (SPD) am Dienstagvormittag. „Kinder haben einen eigenen Blick auf unsere Stadt“, sagte Adler laut Mitteilung. „Ich will, dass wir Kindern mehr zuhören und sie ernsthaft beteiligen.“ Das mache politische Entscheidungen besser und sei ein wichtiger Beitrag zur Demokratiebildung, so Adler weiter. In dem Kindergarten im Bornstedter Feld können die Kinder laut Träger täglich über die Tagesgestaltung abstimmen.

Beteiligung schon im Kitaalter

Um die Frage, wie Kinder schon im Kita-Alter an Entscheidungen beteiligt werden können, dreht sich das aktuelle Projekt Kinderrepublik des bundesweit tätigen Trägers von Kindertageseinrichtungen Fröbel. Dieser lädt Politikerinnen und Politiker in die Kitas, um Beteiligungsformate mit den Kindern zu testen. Adler wählten die Kitakinder zum Botschafter der Kinderrepublik. Im Oktober sollen die Kinder den Politiker im Landtag besuchen.

Auch die Stadt Potsdam hat sich mit dieser Frage schon befasst: 2017 beschlossen die Stadtverordneten den Aktionsplan kinder- und jugendfreundliche Kommune, im selben Jahr erhielt die Stadt das Siegel „Kinderfreundliche Kommune“ vom gleichnamigen Verein, der vom Deutschen Kinderhilfswerk und Unicef Deutschland getragen wird. Beim Spielplatzbau werden bereits regelmäßig Kinder- und Jugendliche an der Planung beteiligt. Eine Zwischenbilanz 2022 zeigte jedoch, dass die Beteiligung bei vielen Projekten noch nicht umgesetzt wird.