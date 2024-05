Demontage eines nackten Helden Bogenschütze von Sanssouci kommt in die Werkstatt

Auf dem sogenannten „Neuen Stück“ unterhalb des Orangerieschlosses im Park Sanssouci wurde der 3,50 Meter hohe Bogenschütze abgenommen und zur Restaurierung in eine Werkstatt transportiert.

Für die Restaurierung werde die Figur im Hüftbereich getrennt, um die im Inneren verrostete Konstruktion zu überarbeiten und eine neue aus Edelstahl herzustellen, teilte die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) mit. Ebenso solle eine Korrektur der verformten Körperhaltung und beider Arme erfolgen. Anschließend werde die Plastik durch eine Wachskonservierung gegen Witterung und Graffiti geschützt und in einem knappen Jahr wieder montiert.

1986 wurde der Schütze durch ein Sturmtief vom Sockel gestoßen und deformiert. Die Plastik wurde überarbeitet und wieder aufgestellt, die veränderte Körperhaltung und Armposition wurde damals jedoch nicht zurückgeformt.

Die Skulptur, von der es mehrere Repliken gibt, gehört zu den bekanntesten Schöpfungen des Bildhauers und Malers Ernst Moritz Geyger. Kaiser Wilhelm II. erwarb den „Bogenschützen“ für die Aufstellung im Park Sanssouci im Jahr 1900 auf der Großen Kunstausstellung in Berlin für den Preis von 10.000 Mark. Von 1902 bis 1927 stand die Plastik in der Mitte des Sizilianischen Gartens, danach bis 1960 im Hippodrom in der Nähe des Schlosses Charlottenhof und seit 1960 auf dem „Neuen Stück“ unterhalb des Orangerieschlosses.

Im Rahmen der Kooperation mit der SPSG unterstützen die Musikfestspiele Potsdam-Sanssouci die Restaurierung. Beim Kauf eines Tickets der Festspiele in diesem Jahr wird jeweils 1 Euro für den Bogenschützen gespendet, teilte die SPSG mit.