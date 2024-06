Die Büroleiterin der Stadtverordnetenversammlung „Die langen Sitzungszeiten sind für alle belastend“

Frau Ziegenbein, nach 35 Jahren im Büro der Stadtverordnetenversammlung (SVV) gehen Sie in den Ruhestand. Was werden Sie am meisten vermissen?

Meine Kollegen. Wir haben ein junges Team aufgebaut, das gut eingespielt ist. Auch die Aufregung wird mir fehlen, das Büro der Stadtverordnetenversammlung ist in der Stadtpolitik überall mit einbezogen. Sehr schade finde ich, dass ich in meiner langen Zeit keinen neuen oder sanierten Plenarsaal erleben durfte. Das wäre mein größter Wunsch gewesen, einmal in einem gut ausgestatteten Plenarsaal eine Sitzung zu begleiten.