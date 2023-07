Drei Potsdamer Restaurants betroffen Einbrüche in Gaststätten gehen weiter

In der Nacht zu Sonnabend wurde in drei Restaurants in der Potsdamer Innenstadt eingebrochen. Wie die Polizeidirektion West am Sonntag (30. Juli) mitteilte, meldeten mehrere Zeugen zunächst beschädigte Fensterscheiben an verschiedenen Gaststätten.

Nach einer Prüfung durch die Polizei wurden drei Einbrüche festgestellt. In allen drei Fällen hätten die unbekannten Täter Fensterscheiben eingeschlagen, um in die Restaurants zu gelangen. Die Täter entwendeten elektronische Geräte und in einem Fall einen kleineren Bargeldbetrag aus einer Trinkgeldkasse.

Die Polizei sicherte an den Tatorten umfangreiche Spuren und nahm Anzeigen wegen besonders schweren Diebstahls auf. Ob die Taten in einem Zusammenhang stehen könnten, darüber gab es zunächst keine Auskunft.

In den vergangenen Wochen waren wiederholt Einbrüche in Restaurants gemeldet worden, zuletzt wurden am 9./10. Juli zwei Gaststätten von Dieben heimgesucht, darunter ein Restaurant des Gastronomen René Dost. Die Diebe ließen Handys und Alkohol mitgehen. Am 17. Juli hatte die Polizei einen Tatverdächtigen nach einem gescheiterten Einbruchversuch in der Jägerstraße festgenommen. Der 22-Jährige kam in Haft, weil gegen ihn bereits ein Haftbefehl vorlag. Er soll für mindestens acht Einbrüche in Restaurants verantwortlich sein, so die Polizei. Die Ermittler gingen nach der Festnahme davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelt.