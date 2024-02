„Dringende Anfrage“ an den „lieben Mike“ Druck auf Potsdamer Rathauschef wegen umstrittener Sportplatzfreigabe wächst

Die mutmaßlich von Mitarbeitenden der Potsdamer Stadtverwaltung ausgelöste Rathauskrise um den Fall einer fragwürdigen Sportplatzfreigabe durch Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) spitzt sich weiter zu. Immer mehr interne E-Mails aus dem Stadthaus gelangen an die Öffentlichkeit. Sie zeigen unter anderem, wie eng und freundschaftlich das Verhältnis von Schubert zum Football-Club Potsdam Royals zu sein scheint. Auch wird klar, dass der Rathauschef persönlich in die Vorplanungen involviert war, wonach die Potsdam Royals den nun sanierungsbedürftigen Sportplatz in Bornim nutzen konnten.