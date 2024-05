Drohende Warenhaus-Schließung in Potsdam SPD-Antrag soll Karstadt-Aus verhindern

Mit einem Antrag für die Stadtverordnetenversammlung will die Potsdamer SPD-Fraktion für weitere Verhandlungen zur Rettung des Karstadt-Kaufhauses in der Brandenburger Straße sorgen. Neben dem Insolvenzverwalter und dem Eigentümer des Hauses müsse auch mit „weiteren Partnern“ gesprochen werden, „um den notwendigen Erneuerungsprozess des Standortes zu ermöglichen, eine langfristige Perspektive sicherzustellen und zu verhindern, dass diese zentrale Handelsfläche leer steht“. Der Antrag soll am 15. Mai beschlossen werden.

Ende April war das Aus für das Kaufhaus bekannt geworden, es schließt Ende August. Hintergrund ist die Insolvenz des angeschlagenen Warenhausunternehmens. Für den 15. Mai will der Stadtverordnete Sascha Krämer (Linke) das Thema ebenfalls ansprechen. Demnach soll Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) detailliert berichten, was er nach ähnlichen Rettungsbeschlüssen der Stadtverordneten aus den vergangenen Jahren zur Karstadt-Rettung konkret unternommen hat. Das Warenhaus gilt als wichtigster Handelsmagnet in der Innenstadt, wegen der Schließung werden negative Folgeeffekte befürchtet.