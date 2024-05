Drohne in der Flugverbotszone Aus Potsdam bekannter Ukrainer flog russische Flaggen übers Reichstagsgebäude

Ein Ukrainer, der in Potsdam schon durch Propaganda-Straftaten im Sinne Russlands aufgefallen ist, treibt sein Unwesen nun in Berlin. So hat er eine Drohne mit einer daran befestigten russischen Flagge neben dem Reichstagsgebäude aufsteigen lassen. Wie die Bundestags-Pressestelle am Samstag in Berlin bestätigte, ereignete sich der Vorfall bereits am 9. Mai. In Online-Netzwerken wurden an diesem Wochenende Aufnahmen des Drohnenflugs verbreitet.