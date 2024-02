Einbruch in Satzkorn Wertgegenstände gestohlen – Schaden liegt bei mehreren Tausend Euro

Einbrecher haben im Potsdamer Ortsteil Satzkorn in einem Einfamilienhaus einen Schaden im Wert von mehreren Tausend Euro angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten sie unterschiedliche Wertgegenstände. Auf der Suche nach Beute richteten sie in dem Haus große Unordnung an.

Die Täter hatten zwischen Dienstag- und Mittwochabend zugeschlagen. Zunächst betraten sie den Garten des Grundstücks, dann brachen sie gewaltsam die Terrassentür auf. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Der Sachbereich Prävention der Polizeiinspektion Potsdam bietet sowohl im privaten als auch gewerblichen Bereich Einbruchschutzberatungen an. Wie die Polizeidirektion West mitteilt, werden Bürgerinnen und Bürger kostenfrei und neutral vor Ort beraten. Interessierte können sich unter der Rufnummer (0331) 5508 1090 an die polizeiliche Präventionsabteilung wenden.