Einfach Potsdam Frauen, Männer, lecker Obst

Das Tschechow-inspirierte Stück „Drei Schwestern – ein Fest für das Leben“ vom Ensemble LX hat Freitagabend (22.9.) im Kunsthaus Sans Titre Premiere, Beginn ist um 19.30 Uhr.

Auch im Filmmuseum geht’s um drei Frauen: Martha Gellhorn, Margret Bourke-White und Lee Miller waren die ersten Journalistinnen, die im Zweiten Weltkrieg direkt von der Front berichteten. Der Film „Drei Frauen – ein Krieg“ von Luzia Schmid (2022) zeigt ihre Sicht auf den Krieg, die Front, die Menschen dazwischen. Ab 19 Uhr im Filmmuseum, die Regisseurin Luzia Schmid ist zu Gast.

Samstag sind die Männer dran: Auf den um 18.48 Uhr beginnenden Kurzvortrag „1848 – ein Jahr voller Spannungen“ vom Journalisten Klaus Büstrin folgt das „Festkonzert“ mit Bachs erstem Brandenburgischen Konzert und zwei Kantaten, es musizieren der Vocalkreis Potsdam und das Potsdamer Barockorchester. In der Friedenskirche Sanssouci, die 1848 eröffnet wurde. Der Eintritt ist frei.

Im Nikolaisaal lesen ab 20 Uhr Jens Harzer und Barbara Auer Texte von Heinrich Heine über das Pariser Musikleben, Bariton Benjamin Appl singt Heine-Lieder, der Pianist James Baillieu spielt romantische Klavierwerke.

Der Liedermacher, Schriftsteller und DDR-Dissident Stephan Krawczyk ist im Kulturhaus Babelsberg zu Gast, wo er über Freude, Freiheit und Sinnlichkeit singt. „Frühstück und Berufsverkehr sind für ihn genauso Themen wie Frühling und Geschlechtsverkehr“, heißt es. Die Freude beginnt um 20 Uhr, Karten auf www.kulturhausbabelsberg.de

Sonntag was Gesundes: In der Führung „Obst für den König: Der Holländische Garten im Park Sanssouci“ geht es ab durch die Hecke zu den Obstquartieren, die dort einst nach holländischem Vorbild angelegt wurden. Die Hecken waren vornehm französisch inspiriert, aber dahinter wuchs, was der König gerne auf dem Obstteller hatte. Führungen um 10 und 11 Uhr. Der Eintritt kostet 6 und 4 Euro, Treffpunkt ist die Kasse der Bildergalerie.