Eröffnung abgesagt Wasserschaden im Erweiterungsbau der Potsdamer Käthe-Kollwitz-Schule

Im eigentlich kurz vor der Eröffnungen stehenden Erweiterungsneubau der Käthe-Kollwitz-Oberschule in Potsdam gibt es einen Wasserschaden. Dieser sei in der vergangenen Woche festgestellt worden, teilte der Chef des Kommunalen Immobilienservice, Bernd Richter, am Dienstagabend dem Bildungsausschuss mit. „Die Beseitigung wird sich ein bisschen hinziehen“, sagte Richter.

Ein Rathaussprecher präzisierte auf Nachfrage der Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN), im Bereich der zukünftigen Mensa seien Feuchteschäden im Bodenbereich aufgetreten. „Die Ursachensuche läuft aktuell, erst danach können Maßnahmen festgelegt und umgesetzt werden.“ Es geht um einen Neubau für die Speiseversorgung und den Fachunterricht Wirtschaft-Arbeit-Technik in der an der Clara-Zetkin-Straße gelegenen Schule.