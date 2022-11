Erster Advent in Potsdam Feen, Glühwein und böhmische Traditionen

Böhmischer Weihnachtsmarkt in Babelsberg

Zwei Jahre pausierte der Böhmische Weihnachtsmarkt auf dem Babelsberger Weberplatz. Am Freitag (25.11.) um 18 Uhr eröffnet die Böhmische Kristallfee den Markt für das Publikum. An den Ständen wird Kunsthandwerk verkauft, es spielen Musikanten und Spielleute und von Kindern nimmt die Weihnachtsmann-Werkstatt Wünsche entgegen. Um 19 und 21.30 Uhr wird am Freitag eine Feuershow geboten. Geöffnet ist am Freitag bis 22 Uhr, Samstag von 11 bis 22 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Es finden auch mehrere Konzerte statt: Die Böhmische Hirtenmesse mit einem Gastspiel aus Prag am Samstag um 16 Uhr in der Friedenskirche, Tickets kosten 15 Euro. Um 18 Uhr singen mehrere Chöre bei einem Benefizkonzert in der Oberlinkirche und am Sonntag um 16 Uhr tritt Gospellight-Babelsberg in der Friedenskirche auf. Am Sonntag findet zudem von 11 bis 18 Uhr der Adventsbasar am Weberhäuschen statt.

Baumschmücken in Neu Fahrland

Bei Gesang, Lagerfeuer und Glühwein wird am Freitag (25.11.) der Weihnachtsbaum in Neu Fahrland geschmückt. Ab 17.30 Uhr beginnt die Veranstaltung des Ortsbeirats und des Vereins KSC 2000 an der Birnenplantage. Besucher können ihren mitgebrachten Christbaumschmuck - Kugeln oder Anhänger, aber auch Wünsche oder Sorgen - aufhängen.

Weihnachtsbasar der Gefängnis-Werkstätten

Im Foyer der Staatskanzlei werden am Freitag (25.11.) zwischen 10 und 13 Uhr handwerkliche Arbeiten aus den Werkstätten der Justizvollzugsanstalten in Brandenburg angeboten. Bei dem öffentlichen Weihnachtsbasar werden nur Produkte verkauft, die die Insassen der Gefängnisse selbst hergestellt haben.

Schlagerparty auf dem Schiff

Eine „Schlagerparty unterm Weihnachtsbaum“ findet am Freitagabend (25.11.) auf der MS Sanssouci statt. Ein DJ legt Roland Kaiser, Helene Fischer und Weihnachtshits auf, dazu gibt es Glühwein und ein Weihnachtsmenü. Die Fahrt von 18 bis 22 Uhr ab der Langen Brücke kostet 59 Euro pro Person.

Weihnachtsprogramm im Kabarett

„Im Christstollen brennt noch Licht“ heißt das Weihnachtsprogramm, das am Freitag (25.11.) um 19.30 Uhr im Kabarett Obelisk Premiere feiert. Das Stück wird im Lauf des Dezember regelmäßig gezeigt, Karten gibt es für 22 Euro online.

Weihnachtsdorf auf dem Krongut

Auf dem Krongut in Bornstedt findet in diesem Jahr wieder das Weihnachtsdorf statt. Eröffnet wird dieses am Samstag (26.11.). Die Stände im Hof des beleuchteten Gutes sind bis 18. Dezember jeweils donnerstags und freitags von 15 bis 20, sowie samstags und sonntags von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

Dragshow auf dem Theaterschiff

Die Weihnachtsshow „It’s a Drag Christmas“ wird am Samstag (26.11.) auf dem Theaterschiff gezeigt. Joe Ryan alias Skinny Marie interpretiert singend und tanzend Weihnachtslieder der Musical - mit üppigen Dekorationen und viel Glitzer. Beginn ist um 19.30 Uhr, die Karten kosten im Vorverkauf 39 Euro.

Adventsstube auf dem Pfingstberg

Einen Weihnachtsmarkt gibt es im Belvedere auf dem Pfingstberg in diesem Jahr nicht. Aber am Samstag (26.11.) und Sonntag (27.11.) organisiert der Förderverein jeweils ab 14 Uhr eine Adventsstube im Pfingstberghaus, bei der bei Glühwein und Plätzchen gebastelt werden kann.

Offenes Adventsatelier

Die Potsdamer Künstlerin und Illustratorin Heike Isenmann öffnet am Sonntag (27.11.) ihr Atelier Kunstgriff 23 in der Carl-von-Ossietzky-Straße 23. Von 14 bis 18 Uhr präsentiert sie dort bei Tee und Gebäck Potsdam-Grafiken, kleine Werke und den Kalender für das Jahr 2023. Um 15 und 16.30 Uhr liest Sigrid Varduhn aus dem Buch „Der Engel ist weg“.

Blechbläser in der Nikolaikirche

Die Posaunenchöre eröffnen die Adventszeit am Samstag (26.11.) mit einer Zusammenstellung besinnlicher, bekannter Advents- und Weihnachtslieder. Sie laden ab 16 Uhr zum Mitsingen und Mithören in die Nikolaikirche, der Eintritt ist frei.

Adventskonzert in der Kirche Bornim

Satzgesänge, Weihnachtslieder und historische Instrumente wie Drehleier, Krummhörner, Cornemuse oder Schalmeien kommen am Sonntag (27.11.) beim Adventskonzert „Sterne“ der Potsdamer Gruppe Antiqua zum Einsatz. Sie spielen um 17 Uhr in der Kirche Bornim. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro.

Alte Meister in Sankt Peter und Paul

Auch in der katholischen Kirche Peter und Paul am Bassinplatz findet am Sonntag ein Konzert statt. Thilo Hoppe spielt Trompete, Andreas Zacher Orgel - gemeinsam führen sie Werke alter Meister zum Advent auf. Die Karten kosten 8 Euro an der Abendkasse, ermäßigt 6 Euro.

Turmblasen auf dem Alten Markt

Zum ersten Mal am neuen Ort spielen die Potsdamer Turmbläser am Sonntag (27.11.). Die Musiker stehen auf dem Balkon der Humboldtstraße 4, neben dem Barberini, und lassen um 18 Uhr ihre Trompeten und Posaunen erklingen.

Zur Startseite