Europäische Würdigung für Filmuni-Chefin Susanne Stürmer wird Präsidentin des Kunsthochschul-Netzwerks

Die Präsidentin der Babelsberger Filmuniversität „Konrad Wolf“, Susanne Stürmer, wurde von den Mitgliedern der europäischen Gemeinschaft der Kunsthochschulen, der European League of Institutes of the Arts (Elia), zur neuen Präsidentin des Organisation gewählt. Gewählt wurde im Rahmen der zweijährigen Elia-Konferenz, die in diesem Jahr an der Kunstuniversität im finnischen Helsinki stattgefunden hatte.

Elia ist ein Netzwerk europäischer Kunsthochschulen

Die Elia ist das größte europäische Netzwerk von Kunsthochschulen mit über 260 Mitgliedern in 48 Ländern und repräsentiert rund 300.000 Studierende. Der Zusammenschluss vertritt die Interesse der künstlerischen Hochschulbildung und -forschung. Stürmer gehörte bereits seit 2016 dem Elia-Vorstand an. „Der Austausch mit Kolleg:innen aller künstlerischen Fächer ist inspirierend und die Themen gemeinsamen Interesses zahlreich“, ließ sich die Filmuni-Präsidentin zitieren. Sie verwies auf Themen wie Diversität und Teilhabe an den Hochschulen, die Forschung in den Künsten und das junge Austauschprogramm mit der Ukraine UAx als Beispiele der Elia-Aktivitäten. „Es ist eine Ehre, in dieser Position einen Beitrag zur Weiterentwicklung von Elia zu leisten“, sagte Susanne Stürmer.

Susanne Stürmer leitet seit 2013 die Filmuniversität. Die 1963 in Leer geborene Professorin studierte Volkswirtschaft an der Freien Universität Berlin. Im Jahr 1998 kam sie zur Ufa Film & TV Produktion GmbH, ab 2006 war sie dort Geschäftsführerin. Seit 2011 hat Stürmer die Professur „Produktion Neuer Medien“ im Studiengang Film- und Fernsehproduktion an der Babelsberger Filmuni.

