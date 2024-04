Europaurkunden verliehen Potsdamer-Stange-Brauer und Unidram-Chef ausgezeichnet

Zu den engagierten Brandenburgerinnen und Brandenburgern, die sich seit Langem für ein europäisches Miteinander und die europäischen Werte einsetzen, zählen die beiden Potsdamer Jörg Kirchhoff, Geschäftsführer der Braumanufaktur Forsthaus Templin, und Jens-Uwe Sprengel, künstlerischer Leiter des internationalen Theaterfestival Unidram.

Sie und 25 weitere Engagierte aus Deutschland und Polen wurden am Freitag, dem 19. April, mit den Europaurkunden im Europaministerium Brandenburgs in Potsdam ausgezeichnet. Sie engagieren sich in Bereichen wie Kultur, Kommunales, Feuerwehr, Zivilgesellschaft, Sport, Jugendarbeit oder sind entsprechend dem „Europäischen Jahr der Kompetenzen“ in der Aus- und Weiterbildung aktiv.

Jörg Kirchhoff bietet seinen Auszubildenden im Brauer- und Mälzerberuf seit mehr als zehn Jahren Auslandspraktika im Programm Erasmus+ in der dänischen Brauerei Fuglsang an und engagiert sich für die deutsch-dänische Zusammenarbeit. Zudem half er einem aus der Ukraine geflüchteten Ehepaar, lernte finnische Auszubildende im Forsthaus Templin an und beteiligte sich an mehreren Projekten mit polnischen Partnern.

Jens-Uwe Sprengel, Co-Leiter des T-Werks. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Ebenso ausgezeichnet wurde Jens-Uwe Sprengel. Er leitet das internationale Theaterfestival Unidram, eine Zukunftswerkstatt für zeitgenössisches visuelles Theater zwischen Schauspiel, Figurentheater, Tanz, Musik, Bildender Kunst und Performance, das sich als Begegnungsfestival an der Schnittstelle zwischen Ost- und Westeuropa versteht.

Seit 29 Jahren werden im November fünf Tage lang herausragende Produktionen aus Europa präsentiert. Bei der jüngsten Ausgabe waren elf Ensembles mit Künstlerinnen und Künstlern aus Belgien, Tschechien, Frankreich, Italien, Österreich, Niederlande und Deutschland in Potsdam zu Gast.