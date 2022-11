Fahrrad-Demo durch Potsdam „Tschüss Erdgas!“ strampelt sich für Energiewende ab

Die Bürgerinitiative „Tschüss Erdgas!“ hat am Samstag in Potsdam unter dem Motto „Jetzt Wärmewende antreten“ für eine schnellere Energiewende geworben. Mit dem Fahrrad ging es vom Alten Markt über den Hauptbahnhof und das Rathaus Babelsberg zum Heizkraftwerk Süd in Drewitz. Dort fand eine Abschlussveranstaltung statt.

Die Potsdamer Initiative zählte rund 50 Teilnehmer:innen. „Wir sind sehr zufrieden“, sagte Sprecher Markus Lehnshack den PNN. Es habe sich um die erste Veranstaltung der Gruppe gehandelt. In Babelsberg habe sich auch Forscher Gunnar Luderer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) der Fahrrad-Demo angeschlossen.

Die Bürgerinitiative „Tschüss Erdgas!“ setzt sich dafür ein, dass Potsdams Strom- und Wärmeversorgung bis 2030 fossil frei wird - und nicht erst 2045. Zudem fordert die Gruppe unter anderem ein Ende der Investitionen in fossile Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen, den Ausbau von unabhängigen sowie dezentrale Wärmelösungen und eine transparente Klima- und Energiepolitik der Stadt.

„Die Lösungen für eine Energiewende sind da und im Masterplan beziehungsweise in der Dekarbonisierungsstrategie der Stadt Potsdam beschrieben. Doch wir wollen nicht bis 2045 warten und schon jetzt einen ambitionierten Gasausstieg einläuten“, heißt es auf der Homepage der Initiative. Auf einem Energietalk im ehemaligen Bahnhof Pirschheide hatte am Mittwoch der Chef des kommunalen Energieversorgers Energie und Wasser Potsdam (EWP), Eckard Veil, erläutert woran es hapert: „Die größte Schwachstelle sind die Leitungen. Brandenburg hängt beim Netzausbau hinterher, und wenn wir keinen Netzanschluss haben, können wir auch keine großen Photovoltaikanlagen bauen.“

Auf der Fahrrad-Demo machte die „Tschüss Erdgas!“-Initiative auch auf ihre Petition aufmerksam. Die Gruppe strebt einen Bürgerentscheid zum Ausstieg aus der Nutzung fossiler Energieträger bis 2030 an, dafür seien nach Angaben des Sprechers 16.000 bis 17.000 Unterschriften nötig. Dann müsste sich die Stadtpolitik mit dem Thema befassen. „Bisher haben 1000 bis 1500 Menschen unterschrieben“, so Lehnsack. Am kommenden Samstag wollen die Klimaschützer:innen in der Potsdamer Innenstadt wieder Unterschriften sammeln.

