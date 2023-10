Fällung von Pappeln verhindert Potsdamer Naturschützer gewinnen vorläufig gegen Rathaus

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Potsdam hat die Fällung von mehr als 300 Pappeln an der Nuthe vorläufig vor Gericht verhindern können. Die schriftliche Entscheidung dazu liegt den PNN vor. Demnach hat das Potsdamer Verwaltungsgericht nach einem Eilantrag der Naturschützer der Stadtverwaltung bereits am Freitag untersagt, die geplanten „Rodungs- und Fällmaßnahmen an den Pappeln durchzuführen“, wie es in dem Beschluss heißt. Dies gilt bis zur endgültigen Entscheidung des Gerichts.