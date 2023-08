Fast alle Flächen vermietet Gewerbekomplex Babel Tree Summit am Campus Jungfernsee vor der Fertigstellung

Er soll ein Dienstleistungszentrum für die Mitarbeiter am Campus Jungfernsee werden: der Gebäudekomplex mit dem Namen Babel Tree Summit. Seit drei Jahren wird an dem gestaffelten Ensemble aus Glas und Stein direkt an der Tramhaltestelle Campus Jungfernsee gebaut, es soll an eine Berglandschaft erinnern. Nun stehen die Arbeiten an dem vier- bis fünfgeschossigen Komplex mit Tiefgarage kurz vor dem Abschluss. Im Frühherbst soll das Gewerbeprojekt mit rund 6000 Quadratmetern Nutzfläche fertiggestellt werden.

Das Objekt steht am Eingang des Think Campus am Jungfernsee. Zu dem IT-Standort gehören die beiden sogenannten Work Hubs eins und zwei, in denen neben Firmen der Digitalbranche auch zwei private Hochschulen und ein Coworking-Space angesiedelt sind. Auch das SAP Innovation Center befindet sich in Laufentfernung. Infrastruktur jedoch für das Mittagessen, Sportangebote oder medizinische Versorgung waren jedoch bislang kaum vorhanden. In diese Lücke soll der Babel Tree Summit stoßen.

Investitionssumme übersteigt 20 Millionen Euro

„95 Prozent der Flächen sind vermietet und sechs Mieter inzwischen eingezogen“, sagte Karolina Brock, Geschäftsführerin der Babel Tree Immobilien GmbH, auf Anfrage. Die Firma kümmert sich um die Projektentwicklung und Vermietung des Objekts. Investor ist die Marrow Holding GmbH, die Investitionssumme liegt nach Brocks Angaben durch die Baukostensteigerungen mittlerweile vier bis fünf Millionen Euro über den zunächst angesetzten 20 Millionen Euro.

Geplant war die Fertigstellung des Projekts zunächst vor Ende des Jahres 2022, dieses Datum ist auch online noch in verschiedenen Projektbeschreibungen zu finden. Doch Brock möchte nicht von einer größeren Verzögerung sprechen. Es sei von Anfang an eine schrittweise Eröffnung avisiert worden, zeitintensiv sei aktuell vor allem der aufwendige Innenausbau auf Wunsch bestimmter Mieter.

Fitnessstudio und Ergotherapie

Ein Teil des Gebäudes ist auch schon seit einigen Monaten fertiggestellt. Bereits eingezogen ist hier Anfang Juni Kieser Training mit einem Fitnessstudio für Krafttraining und medizinische Trainingsberatung. Eröffnet hat auch schon eine Praxis von Ergotherapie Potsdam, die mittlerweile sieben Standorte im Stadtgebiet betreiben. Auch ein Rechtsanwalt und ein öffentlicher Träger – den Namen will Brock nicht nennen – gehören zu den Nutzern.

Der größte Mieter des Babel Tree Summit ist nach Brocks Angaben die Wardow GmbH. Die Firma plane einen Einzug Ende des Jahres. Wardow ist ein Onlineshop für Taschen und Accessoires, laut Homepage spezialisiert auf das Premium-Segment, mit Sitz in Wustermark. Im September soll zudem eine neue Filiale der Bäckerei Exner in dem Komplex eröffnen.

Zusätzlich zu größeren Firmen und Geschäften plant Babel Tree Immobilien im September die Eröffnung des Summit Office Centers im ersten Obergeschoss des Neubaus. Dieses besteht aus Einzelbüros mit je zehn bis 20 Quadratmetern Fläche für Freiberufler und Einzelunternehmer. „Es handelt sich hier also um kein klassisches Coworking-Space“, erläuterte Brock. Vielmehr solle der Bürostandort Selbstständigen mit wenig Platzbedarf einen Ort zum Arbeiten bieten. Einige Büros seien schon reserviert. Online werden die Flächen für Mietpreise ab 15 Euro pro Quadratmeter angeboten.

Noch gesucht wird hingegen noch ein Mieter für eine Fläche im Erdgeschoss. Hier habe man einen Gastronomen an Bord, der aber aus geschäftlichen Gründen einen Nachfolger suche. Sie könne sich gut vorstellen, an eine Apotheke zu vermieten, so Brock. „Der Bedarf am Campus Jungfernsee ist groß und ich bin mir sicher, dass wir einen passenden Nachfolger finden werden.“