FDP kritisiert Oberbürgermeister Schubert Mehr als 3000 Euro für Bewerbung eines Live-Talks ausgegeben

Im Januar hatte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) zu einem Live-Talk über Wohngeld, Energiekrise und Möglichkeiten der Entlastungen eingeladen. 111 Potsdamerinnen und Potsdamer hatten an der Veranstaltung am 20. Januar teilgenommen. Um den Talk zu bewerben, hat die Stadt mehr als 3000 Euro ausgegeben. Das geht aus der Antwort des Oberbürgermeisters auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung hervor.

Die Liberalen kritisieren nun, dass das zu teuer sei. Sie bezweifelt den Nutzen der aufwendigen Werbung. Die Stadt habe Zielgruppen angeschrieben, die nicht auf Hilfen angewiesen sind und wiederum andere nicht angeschrieben, die auf Hilfen angewiesen sind, so die FDP-Fraktion.

Schubert zufolge waren 20.000 zufällig ausgewählte und volljährige Potsdamerinnen und Potsdamer aus allen Stadtgebieten angeschrieben worden. Die Druckkosten für die verschickten Flyer lagen bei 3281,30 Euro. 61 Potsdamerinnen und Potsdamer hatten am Talk vor Ort teilgenommen, 50 weitere waren via Online-Stream zugeschaltet.

Zur Startseite