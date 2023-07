Freie Wähler Veranstaltung über die Zukunft von DDR-Garagen

„Rettet unsere DDR-Garagen“: BVB / Freie Wähler informieren Eigentümer von Garagen, die zu DDR-Zeiten errichtet worden sind und für die nun der Pachtvertrag ausgelaufen ist, darüber, wie sie in dieser Situation reagieren sollten. In den vergangenen Monaten seien für Garagen, die zu DDR-Zeiten auf fremdem Grund und Boden gebaut worden sind, gleich mehrere Fristen abgelaufen. Wird den Eigentümern dann gekündigt, droht nicht nur die Enteignung, sondern auch der Abriss der Garage, wie BVB / Freie Wähler mitteilten.

Am Montag, 18 Uhr, informiert der Landtagsabgeordnete Matthias Stefke im Bürgerhaus Stern*Zeichen in der Galileistraße 37-39 in Potsdam über die neue rechtliche Situation, mögliche Lösungen und was die Fraktion dagegen im Landtag unternimmt. Die Veranstaltung ist kostenlos.