„Seien wir doch mal stolz“ So lief der Auftritt von Friedrich Merz in Potsdam

Mit scharfen Angriffen auf die Ampel-Regierung in Berlin und auf die AfD hat der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz am Montagabend vor dem Brandenburger Tor in Potsdam vor knapp 300 Zuhörenden den Wahlkampfendspurt vor den Kommunal- und Europawahlen am Sonntag gestartet.