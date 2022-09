Für besseres Internet in Potsdam Neuer Telekom-Funkturm bis Ende des Jahres

Potsdam - Im Potsdamer Norden wird ein neuer Mobilfunkmast gebaut. Das gab die Deutsche Telekom am Mittwoch bekannt. Ziel sei es, den Turm im nächsten Jahr in Betrieb zu nehmen. Damit werde die Mobilfunkversorgung in Potsdam verbessert, sagte Walter Goldenits, Chef der Technologie Telekom Deutschland. Die Kapazität und Schnelligkeit im Netz müsse höher werden, unter anderem, weil immer mehr Menschen mobil arbeiteten.

In erster Linie würden Kund:innen der Telekom von dem Mast profitieren. Allerdings würde der Standort auch allen anderen Mobilfunkanbietern angeboten, so dass keine zusätzlichen Masten errichtet werden müssen. Der Funkmast sei auch geeignet, um zukünftig 5G-Dienste zu senden.

Laut einem Sprecher werde auf dem Königsdamm zwischen den Ortsteilen Schlänitzsee und Marquardter Anglersiedlung Kanalbrücke gebaut. „Wir rechnen mit der Fertigstellung im vierten Quartal.“ Dann seien noch Anschlussarbeiten nötig. „In der Regel geht ein Mobilfunkmast sechs bis zwölf Monate nach Baubeginn in Betrieb.“ Immer wieder hatte es in den vergangenen Jahren auch Beschwerden über Funklöcher im Potsdamer Norden gegeben, etwa auch im Bereich Bornstedter See oder in Richtung Sacrow.

