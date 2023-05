Für Kinder aus armen Familien Awo Potsdam und Baerbock rufen zu Spenden von Schulranzen auf

Um auch finanziell schwächer gestellten Erstklässlern einen guten Start in der Grundschule zu ermöglichen, rufen das Büro Kinder(ar)mut der Arbeiterwohlfahrt und die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) als Potsdamer Bundestagsabgeordnete zu Schulranzenspenden auf. Mehr als 450 Euro koste die Ausstattung für die erste Klasse im Schnitt, heißt es in der Mitteilung der Awo. Für viele Familien nicht zu leisten – gerade wenn zu „ohnehin prekären Lebenslagen die weiter steigenden Lebenshaltungskosten“ kämen. Jede fünfte Familie in Deutschland sei arm oder von Armut bedroht.

Wie in den Vorjahren sammelt das Büro Kinder(ar)mut gut erhaltene oder neue Ranzen sowie Zubehör wie Federtaschen oder Sportbeutel. „Wenn sie fehlen, denkt das Kind schon am ersten Schultag, es gehöre nicht dazu, weil es keine Schultüte oder einen richtigen Schulranzen hat, wie die anderen Kinder“, so Baerbock laut Mitteilung. Abgegeben werden können die Materialien bis zum 19. August in ihrem Wahlkreisbüro, Charlottenstraße 91, oder in den Awo-Büros im Nordturm der Bahnhofspassagen oder in der Neuendorfer Straße 39a.