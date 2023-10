Fußgänger läuft in Potsdam vor eine Tram Fahrgast bei Vollbremsung verletzt

Ein 32-jähriger Fußgänger wollte am Mittwochnachmittag (25. August) gegen 16.30 Uhr die Straßenbahngleise am Magnus-Zeller-Platz im Schlaatz überschreiten, ohne ausreichend auf den Straßenbahnverkehr zu achten. Wie die Polizeidirektion West am Donnerstag mitteilte, bemerkte der Mann eine herannahende Straßenbahn der Linie 92 nicht.

Die 22-jährige Fahrerin der Tram habe einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger nur durch eine Notbremsung verhindern können. Ein Fahrgast der Straßenbahn sei durch die Bremsung gestürzt. Der 50-Jährige habe sich dabei leicht verletzt. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Die übrigen rund 40 Fahrgäste der Straßenbahn sowie der Fußgänger seien unverletzt geblieben. Der Verkehr auf der Strecke kam laut Polizei für etwa 30 Minuten zum Erliegen.