Gegen Leitplanke gefahren Falschfahrer in Potsdam bei Unfall verletzt

Ein Falschfahrer hat sich am Montagabend bei einem Unfall in Potsdam verletzt. Der 85-Jährige wollte an der Auffahrt Wetzlarer Straße versehentlich in falscher Richtung auf die Nuthestraße auffahren. Als er einem Rettungswagen ausweichen musste, krachte er mit seinem Auto nach Angaben der Polizei gegen die Leitplanke.

Der Rettungsdienst brachte den Mann aus Sachsen-Anhalt in ein Krankenhaus. Vermutlich hatten gesundheitliche Probleme zu dem Unglück geführt. Das Auto des 85-Jährigen wurde abgeschleppt. Die Einsatzkräfte informierten die Angehörigen des Mannes über den Vorfall. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Die Polizei nahm eine Verkehrsunfallanzeige auf.

Seit Mittwoch ist die Auf- und Abfahrt Wetzlarer Straße stadteinwärts an der Nuthestraße bis mindestens Ende März 2024 gesperrt. Hintergrund sind Umbaumaßnahmen für die Lieferung neuer Straßenbahnen an den Potsdamer Verkehrsbetrieb (ViP).