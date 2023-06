Gestörtes Vertrauensverhältnis beim Roten Kreuz Spitze des Potsdamer Kreisverbands kurzfristig abberufen

Unruhe beim Kreisverband Potsdam/Zauch-Belzig des Deutschen Roten Kreuzes (DRK): Dessen Vorstandschef Christian Schophaus ist in seiner Funktion als Vorstand abberufen und seines Amtes enthoben worden. Das hat der Kreisverband jetzt bestätigt. Zuerst hatte die „Märkische Allgemeine“ berichtet. Als Vorstand auch abberufen ist laut einem internen Fragen- und Antwortkatalog zum Thema auch Robert Winkelmann, Geschäftsführer der DRK-Behindertenwerkstätten Potsdam gGmbH.

Begründet werden die Abgänge mit „verbandsinternen Gründen, die zu einer Störung des Vertrauensverhältnisses geführt haben“. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sei nicht mehr möglich gewesen. Nach PNN-Informationen soll es insbesondere in Sachen Führungskultur unterschiedliche Auffassungen gegeben haben.

„Strafbare oder nach DRK-Satzung meldepflichtige Vorgänge“ schließt der Verband jedenfalls aus. Seit 29. Mai seien beide Männer nicht mehr im Vorstand tätig. Zu den genauen Beschäftigungsverhältnissen sowie noch möglichen fließenden Bezügen für die beiden gibt der Verband aus arbeits- sowie datenschutzrechtlichen Gründen keine Auskunft, heißt es in der Erklärung weiter.

Nachfolger sind schon am Start: Jeanette Kritzel und Carmen Lehmann würden sich als neue Vorstände seit Ende Mai einarbeiten, hieß es. Schophaus war seit 2016 im Vorstand tätig, Winkelmann seit 2022. Der DRK-Verband hat seinen Hauptsitz in Nuthetal, er betreibt unter anderem einen Rettungs- sowie Fahrdienst und die DRK-Behindertenwerkstätten im Stadtteil Am Stern.