Getöteter Wachmann in Potsdam Tatverdächtige Person soll vorher auffällig gewesen sein

Nach dem gewaltsamen Tot eines Wachmanns vor einer Geflüchtetenunterkunft in Potsdam-West vor einer Woche werden neue Details zu der tatverdächtigen Person bekannt. Nach Recherchen der Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) ist die 37-jährige Person aus Südafrika, die nach PNN-Informationen 2010 nach Deutschland kam, bereits in mehreren weiteren Asylheimen der Stadt durch Bedrohungen auffällig geworden, die sogar in Hausverbote mündeten. Demnach soll die verdächtige Person auf Mitbewohner oder auch potenzielle Helfer teilweise hysterisch reagiert, sie gestört, beschimpft und bedroht haben. Sie soll wegen der Probleme von einer Unterkunft in die nächste verlegt worden sein.

Bei der Person soll es ferner Hinweise auf eine schizophrene Persönlichkeitsstörung gegeben haben. Betroffene dieser Krankheit können im schlimmsten Fall zur Gefahr für sich und andere Menschen werden, wenn sie ihre Handlungen zum wegen Wahnvorstellungen nicht steuern können. Ob die Stadtverwaltung oder die Betreiber der Flüchtlingsunterkünfte angesichts der wiederkehrenden Vorfälle mit der Person wie vorgesehen den Sozialpsychiatrischen Dienst der Stadt eingeschaltet haben, ist unklar. Diese Behörde ist dafür zuständig, Menschen in psychosozialen Konfliktsituationen zu beraten, mit Therapieangeboten zu helfen und auch für eine geeignete Unterbringung zu sorgen.

Was ist passiert? Ein 33 Jahre alter Wachdienstmitarbeiter aus Syrien war in der Nacht zum Donnerstag auf dem Gelände der von der Stadt angemieteten Flüchtlingsunterkunft in der Geschwister-Scholl-Straße getötet worden. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und starb dort wenig später.

Angaben zu der tatverdächtigen Person, den Umständen der Tat und möglichen Warnzeichen machen derzeit weder die ermittelnde Staatsanwaltschaft noch die für die Unterbringung von Flüchtlingen zuständige Potsdamer Stadtverwaltung. Sie verweisen auf das laufende Verfahren. Die tatverdächtige Person selbst hatte sich nach ihrer Verhaftung den Angaben nach nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Verdächtige Person in Haft

Die „Berliner Zeitung“ hatte mit Bezug auf vor Ort tätige Kollegen des Opfers berichtet, die tatverdächtige Person habe „in sämtlichen Gemeinschaftsunterkünften“ der Stadt Hausverbot und andere Menschen schon mit dem Messer bedroht. Ihr habe die Unterbringung im Obdachlosenheim gedroht, hieß es in dem Bericht. Nachfragen dazu beantwortete die Stadtverwaltung nicht.

Gegen die Tatverdächtige, eine Transperson, laut Ausweis männlich, war Ende vergangener Woche ein Haftbefehl erlassen worden. Ermittelt wird wegen Totschlags. Gefasst wurde die Person in Berlin nahe dem Bahnhof Zoologischer Garten. Zuvor hatte sie, bekleidet mit Frauensachen, gegenüber Polizisten in Berlin von transphoben Beleidigungen gegen ihre Person gesprochen.