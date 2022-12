Glasfasernetz in Potsdam Telekom will 8500 Haushalte anschließen

Die Deutsche Telekom will bis zu 8500 Potsdamer Haushalte neu an das Glasfasernetz anschließen. Konkret geht es um die Stadtteile Bornstedt und Schlaatz, wie der Konzern mitteilte. „Die Ausbauarbeiten beginnen voraussichtlich im Frühjahr 2023 und werden nur wenige Monate dauern.“ Die Glasfaser-Anschlüsse seien ab sofort buchbar: Interessierte Kunden können sich jetzt bereits registrieren und die schnellen Anschlüsse dann als Erste nutzen.

Das neue Netz ermögliche Gigabit-Bandbreiten, so die Ankündigung. „Es ist so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zuhause, Video-Konferenzen, Gaming und Streamen gleichzeitig möglich sind“, so die Telekom. Zudem würde ein Anschluss an das Glasfasernetz den Wert einer Immobilie steigern.

Damit der Ausbau nicht am Haus oder der Wohnung vorbeiziehe, sollten die Anwohner rechtzeitig tätig werden. „Beim Glasfaser-Ausbau wird das Glasfaser-Kabel bis ins Haus gezogen“, sagt Tobias Kummerow, Regionalmanager der Telekom. „Dafür brauchen wir die Genehmigung der Eigentümer. Den Anstoß können auch die Mieter geben, indem sie sich bei uns melden.“ Die Telekom werde dann mit den Vermietern Kontakt aufnehmen und klären, wie die Glasfaser ins Haus kommt.

