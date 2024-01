Graffiti-Sprayer in Golm gestellt Potsdamer Polizei erwischt 26-Jährigen in Bahnunterführung

Die Polizei in Potsdam hat am Sonntagnachmittag in Golm einen Graffiti-Sprayer auf frischer Tat erwischt. Der 26-Jährige hatte gerade damit begonnen, ein Graffiti in einem Bahnuntergang zu sprühen.

Wie die Polizeidirektion West mitteilte, wurde der Mann am Kuhfortdamm von zwei Polizisten, die sich nicht im Dienst befanden, bei seiner Tat beobachtet. Die Polizisten alarmierten ihre Kollegen, die den 26-Jährigen schließlich vor Ort stellten.

Die Spraydosen wurden sichergestellt, die Personalien aufgenommen und eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Weitere Ermittlungen führt jetzt die Kriminalpolizei. Der Schaden wurde zunächst auf etwa 500 Euro geschätzt.