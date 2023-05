Gymnasialplatzmangel in Potsdam Widerstand gegen möglichen Wegfall der „Platte“

Mit der von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) angestoßenen Lösungssuche für die Gymnasialplatzkrise ist weiterer Ärger verbunden: Nun formiert sich Widerstand gegen den möglichen Wegfall der Jugendaktionsfläche an der „Platte“ in Potsdam-West. Das dortige Stadtteilnetzwerk teilte bereits per Facebook mit: „Wir sind nicht sehr begeistert über diese Idee und werden uns zeitnah mit allen Interessenvertreter:innen zusammensetzen.“ Freiräume wie die „Platte“ oder auch der Schildkröten-Spielplatz würden dringend benötigt – und gehörten zu Potsdam-West, so das Netzwerk.

Wie berichtet will Schubert, um dringend benötigte Gymnasialplätze zu schaffen, das Hannah-Arendt-Gymnasium erweitern. Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass die „Platte“ oder der Spielplatz wegfallen. Diese Aussicht kritisierte in der „Märkischen Allgemeinen“ auch bereits der Stadtjugendring.

Eine Kleine Anfrage zu den Plänen hat unterdessen die Linken-Stadt- und Landtagsabgeordnete Isabelle Vandre an das Rathaus gestellt. „Eine Bebauung der Flächen stellt nicht nur einen Verlust an Begegnungsorten für die Anwohner:innen dar, sondern ist auch vor dem Hintergrund des Fehlens von Freiflächen und Treffpunkten für Jugendliche in der gesamten Stadt zu bewerten“, ärgert sich Vandre. Unter anderem will sie nun wissen, ob Ausgleichsflächen geplant sind – und ob der Bebauungsplan vor Ort überhaupt eine Schulerweiterung möglich macht.

Schon dieses Jahr hatten 150 Gymnasialplätze gefehlt, kurzfristig musste die Stadt erneut ungeplant Klassen an bestehenden und eigentlich vollen Gymnasien eröffnen. Für das nächste Jahr rechnet das Schulamt mit ähnlichen Entwicklungen. Unter anderem will Schubert als Gegenmaßnahme auch Unterrichtscontainer vor dem Leibniz-Gymnasium am Stern errichten – auch daran gibt es bereits vor Ort viel Kritik.