Handel mit russischem Öl? RAW-Investor wehrt sich gegen Potsdamer Netzwerk

Der Vertreter des Investoren der früheren RAW-Halle weist die Vorwürfe zurück, dieser profitiere indirekt vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und lege die Gewinne in Potsdam an. Die Vorwürfe waren in der vergangenen Woche auf dem Blog des Netzwerks „Stadt für alle“ erhoben worden. Im Kern wird darin behauptet, dass die von RAW-Investor Michael Zeligman gegründete Firma Concept Oil in einer Kette von Firmen stehe, die es Russland ermögliche, Erdöl und ähnliche Produkte auf dem Weltmarkt zu verkaufen.

Auf PNN-Anfrage erklärte Investorenvertreter Mirco Nauheimer nun, Concept Oil sei nicht mehr aktiv. „Michael Zeligman verliert dadurch viel Geld – macht dies aber bewusst.“ Mit der Gründung der ebenfalls als Ölhändler in dem Blogbeitrag genannten Firma Paramount habe er nichts zu tun.

Anlass der nicht ganz neuen Debatte war die Erteilung der Baugenehmigung durch das Rathaus. Wie berichtet soll die denkmalgeschützte Halle durch zwei Neubauten und eine Tiefgarage ergänzt werden. Dort sollen Büros, Gastronomie und Räume für Veranstaltungen auf insgesamt mehr als 20.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche unterkommen. Rund 1000 Arbeitsplätze sollen entstehen. Das Investitionsvolumen liege bei mehr als 100 Millionen Euro, hatte es zuletzt geheißen.

In Moskau Karriere gemacht

Investor ist der in Monaco lebende Michail Zeligman. Der lettische Ölhändler hatte in Moskau Karriere gemacht und sich nach eigenen Angaben später mit einer Firma selbstständig gemacht, die Erdöl und Erdölprodukte in Ländern der ehemaligen Sowjetunion kauft und sie auf dem Weltmarkt vertreibt. Die von ihm gegründete Concept Oil habe ihren Firmensitz in Hongkong.

Ähnliche Vorwürfe hatte das Netzwerk schon nach Beginn der großangelegten Invasion Russlands in der Ukraine im Februar 2022 erhoben. „Den Angriffskrieg, den Russland gegen die Ukraine führt, verurteilen wir und wünschen einen sofortigen Stopp der Kriegshandlungen“, hatte Nauheimer damals mitgeteilt. Die erlassenen Sanktionen gegen Russland studiere man genau und ziehe daraus, wie alle ausländischen Unternehmen, die mit Russland Handel getrieben haben oder dort Fabriken besitzen, Schlussfolgerungen, um auch weiterhin gesetzeskonform zu handeln.

Dass an Zeligmans Geschäften etwas illegal sei, möchte auch das Netzwerk nicht sagen. „Nein – wir behaupten hier nicht, dass Michael Zeligman gegen Sanktionen verstößt“, heißt es in dem anonymen verfassten Blogbeitrag. Stattdessen wird geraunt: „Dies ist nur die Spitze des Eisberges.“ Von sich selbst ist man überzeugt: „Wir haben herausbekommen können, was die Geschäfte der Concept Oil Services Ltd. von Michael Zeligman mit der russischen Erdölwirtschaft auch heute noch zu tun haben.“ Schaut man in die verlinkten Quellen, findet man überwiegend Zahlen auf früheren Jahren und anonyme erhobene Behauptungen.