Haus vom RBB verkauft Potsdamer Journalistenschule muss umziehen

Die Electronic Media School (EMS) in der Medienstadt Babelsberg muss im Laufe des Jahres seinen Standort räumen: Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) hat das Gebäude an der Marlene-Dietrich-Allee verkauft, wie die Märkische Allgemeine berichtet hatte.

Wo die Journalistenschule mit Fokus auf elektronische Medien künftig ihren Sitz haben wird, ist noch unklar: „Wir sind derzeit in intensiven Gesprächen und Verhandlungen mit verschiedenen Vermietern“, sagte EMS-Geschäftsführer Benjamin Denes auf Nachfrage der PNN. Die EMS solle auf jeden Fall in der Medienstadt Babelsberg verbleiben. „Wir werden bis Anfang 2025 unsere neuen Räumlichkeiten bezogen haben“, so Denes.

Die Arbeit der Journalistenschule solle sich durch den Umzug nicht verändern: „Wir bilden weiter eigene Volontärinnen und Volontäre aus, dazu die Volos aus anderen Häusern“, so Denes.

Das EMS-Haus ist eine von vier Immobilien und Grundstücken, die der RBB kürzlich veräußert hat. Dazu gehören zwei unbebaute Grundstücke an der Marlene-Dietrich-Allee gegenüber dem RBB-Hauptgebäude und neben dem Parkhaus der Studio Babelsberg AG, sowie ein vormals zum RBB gehörendes Gebäude an der Marlene-Dietrich-Allee 25.

Grund für die Verkäufe ist die finanzielle Schieflage des öffentlich-rechtlichen Medienhauses: Ende 2023 hatte der RBB angekündigt, in diesem Jahr 34,5 Millionen Euro einsparen zu wollen, unter anderem durch den Verkauf von Immobilien, durch Personalkürzungen und die Einstellung von Sendungen.

Die EMS wurde 2001 gegründet. Aktuell umfasst das Team zwölf Festangestellte, sowie mehr als 50 freie Trainerinnen und Trainer. Der aktuelle Jahrgang besteht aus acht Volontärinnen und Volontären.