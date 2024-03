„Heuer für Aufklärung nicht zuständig“ Potsdams SPD streitet wegen OB Schubert

Wenige Wochen vor der Kommunalwahl streitet die SPD öffentlich um den Umgang mit dem in Bedrängnis geratenen Potsdamer Oberbürgermeister: Der Stadtverordnete und frühere SPD-Fraktionsvorsitzende Hagen Wegewitz schaltet sich in die Auseinandersetzung zwischen Rathauschef Mike Schubert und dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung (SVV) Pete Heuer ein. Wegewitz widerspricht Aussagen Heuers zur Zuständigkeit des Ehrenrats des Kommunalparlaments, der mögliche Verfehlungen Schuberts aufklären oder Prüfaufträge dazu in Auftrag geben will.