Hier kann man sich die Finalteilnahme kaufen Potsdamer Eisgolfer spielen und sammeln für guten Zweck

Zum 17. Mal lädt der Potsdamer Verein Hyzernauts am Sonntag, 11. Februar, zum Benefiz-Eisgolfen ein. Dabei kommen nicht Schläger und Golfbälle zum Einsatz, sondern Frisbeescheiben, die in Körbe aus Metallketten geworfen werden. Die Hyzernauts sind nämlich im Discgolf zu Hause. Das karitative Turnier findet im Volkspark Potsdam statt und beginnt um 8.30 Uhr am „Grünen Wagen“ (Eingang Viereckremise) mit der Anmeldung. Jeder kann teilnehmen, das Startgeld beträgt 12 Euro.

Bis zum Nachmittag werden zwei Runden von jeweils 14 Bahnen und ein Finaldurchgang gespielt. Neben dem sportlichen Sieg geht es auch um den Titel der Spendenkönigin oder des Spendenkönigs. Wer mit seinem Wurf nicht zufrieden ist, kann für einen Euro einen Nachwurf kaufen, den sogenannten „Mulligan“.

Wer die meisten Mulligans kauft, nimmt garantiert am Finale des Turniers teil, in dem die Mulligan-Preise auf bis zu fünf Euro pro Wurf erhöht werden – und sichert sich auch den Titel des „Lord Mulligan“ oder der „Lady Mulligan“.

Sämtliche Einnahmen des Tages kommen einem sozialen Zweck zugute. In diesem Jahr sammeln die Hyzernauts für die mobile Aktionsküche Solikante, die im soziokulturellen Zentrum Freiland ansässig ist. Nach eigenen Angaben haben die Hyzernauts mit ihren Benefiz-Turnieren bereits mehr als 20.000 Euro Spenden für lokale Vereine und Initiativen gesammelt.