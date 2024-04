Hilfe für den SC Potsdam fraglich Was passiert, wenn Brandenburgs größer Sportverein pleite geht?

Die Stadt Potsdam lässt derzeit offen, ob sie den finanziell angeschlagenen SC Potsdam und der Volleyball-Bundesliga-Abteilung des Clubs noch einmal unterstützen würde. Eine Rathaussprecherin antwortete am Donnerstag auf entsprechende Anfragen der Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) nach weiteren Finanzhilfen für Brandenburgs größten Sportverein nur zurückhaltend: „Aus Sicht der Landeshauptstadt ist es zunächst am SC Potsdam, intern einen in den Vereinsgremien abgestimmten Sachstand über die finanzielle Lage zu erarbeiten. Die Landeshauptstadt steht für Gespräche zur Verfügung.“