Hoffbauer-Stiftung will mehr Geld für Pfleger Einwöchiges Protestcamp vor dem Gesundheitsministerium in Potsdam

Die Hoffbauer-Stiftung will ab dem 5. Juni ein einwöchiges Protestcamp vor dem brandenburgischen Gesundheitsministerium veranstalten: Damit will der soziale Träger für mehr Geld für die Ausbildung von Pflegekräften demonstrieren. Die Stiftung hatte deswegen bereits eine Klage gegen das Ministerium eingereicht.

Die Hoffbauer-Stiftung fordert die Erhöhung der Investitionspauschale für jeden pflegefinanzierten Ausbildungsplatz auf mindestens 1482 Euro, derzeit liegt die Finanzierung von Seiten des Landes bei 200 Euro. Laut der Stiftung ist die Pauschale seit mehr als zehn Jahren nicht mehr angehoben worden.

Das Camp soll an der Breiten Straße auf einer Fläche neben der Industrie- und Handelskammer aufgeschlagen werden, auch Übernachtungen sind geplant. Teilnehmen sollen unter anderem die 600 Auszubildenden des Gesundheitscampus‘ auf Hermannswerder, die während dieser Zeit ihren Unterricht dorthin verlegen.

Auch das Bergmann-Klinikum und das evangelische Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin nehmen am Protest teil, beide sind Minderheitsgesellschafter des Gesundheitscampus’. Mehrere Pflegeschulen und der Verband der Pflegeschulen aus Brandenburg haben ebenfalls ihre Teilnahme angekündigt.

Während des Camps soll es eine Podiumsdiskussion geben, an der neben mehreren Landtags-Fraktionen auch ein für die Krankenhausplanung zuständiger Vertreter des Ministeriums teilnehmen soll. Jan Jacobi (CDU) kritisierte, dass dem Ministerium der Pflegenotstand bekannt sei: „Ministerin Nonnemacher ließ die Lage um den Gesundheitscampus in Potsdam jedoch weiter eskalieren“, so der CDU-Kreisvorsitzende.