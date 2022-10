Hohe Corona-Belastung im Klinikum Potsdamer Amtsärztin fordert Maskenpflicht in Innenräumen

Angesichts hoher Corona-Werte spitzt sich im Potsdamer Bergmann-Klinikum die Lage zu. „Die kommenden Herbstferien mit geplanten Urlaubsausfällen werden die Situation eher noch weiter verschärfen“, sagte Bergmann-Chef Hans-Ulrich Schmidt. Man bemühe sich, auch dank der Flexibilität der Mitarbeiter, alle Ausfälle durch Corona oder anderer Infektionskrankheiten auszugleichen, „um Stationsschließungen zu vermeiden“, so Schmidt. „Aber dies fällt uns immer schwerer“, warnte er.

Das sei an Krankenhäusern in der gesamten Region zu beobachten. „Immer mehr Menschen fallen derzeit krankheitsbedingt aus“. Im Klinikum wurden am Freitag 105 Patienten mit einer Corona-Infektion betreut, davon 24 nur wegen Covid 19. Neun Tage zuvor ging es noch um 93 Patienten mit Corona – davon wurden 22 allein wegen der Infektion behandelt. Bereits in der vergangenen Woche hatte auch das St. Josefs Krankenhaus von einem erheblichen Krankenstand bei seinem Personal gesprochen.

Potsdams Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei rund 690

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist zuletzt in Potsdam auf hohem Niveau leicht gefallen, lag am Freitag bei 690 registrierten Erkrankungen in einer Woche, gerechnet auf 100.000 Menschen. Am Freitag zuvor lag der Wert bei 760. Allerdings liegen die tatsächlichen Werte laut Experten vermutlich viel höher, weil nur Erkrankte gezählt werden, die auch offiziell einen PCR-Test machen.

Angesichts der hohen Corona-Werte fordert Amtsärztin Kristina Böhm eine Rückkehr zur Maskenpflicht in Innenräumen. Eine Stadtsprecherin sagte auf PNN-Anfrage, die Medizinerin schließe sich einer neuen Stellungnahme des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes an, dessen Vizevorsitzende Böhm auch ist. Der Verbandsvorsitzende Johannes Nießen hatte diese Woche eine Maskenpflicht in Innenräumen wie Supermärkten, Geschäften und öffentlichen Gebäuden gefordert. Sonst drohe eine Überlastung des Gesundheitssystems, so der Verband.

