Hunde, Katzen, Vögel und Exoten Zahl der Fundtiere in Potsdam gesunken

Die Zahl der Fundtiere in Potsdam ist im vergangenen Jahr leicht gesunken. Wie die Stadtverwaltung auf eine Kleine Anfrage der CDU-Fraktion mitteilte, wurden im vergangenen Jahr 86 Fundtiere gemeldet. Darunter waren 33 Hunde und 25 Katzen. 2022 waren es noch 115 Fundtiere, darunter 45 Hunde und 38 Katzen. Unter den Fundtieren von 2023 befanden sich auch 16 Vögel, 7 Kleintiere und 5 Exoten.

Nach Angaben der Stadt kostete die Betreuung von Fundtieren im vergangenen Jahr 128.400 Euro. Für die Versorgung und tierärztliche Behandlungen von Fund- und Verwahrtieren besteht ein Betreuungsvertrag mit dem Tierheim Tierisch Belzig e.V.

Der Verein erhält für die Annahme von 180 Fundtieren pro Jahr eine Monatspauschale in Höhe von 10.700 Euro. Außerdem erhält eine Honorarkraft monatlich 833 Euro für die Bergung und den Transport der Tiere außerhalb der Arbeitszeiten des Ordnungsamtes. Hinzu kamen für 2023 Gesamtkosten für die Notversorgung in der Tierklinik in Höhe von 915 Euro.