Im Zweiten Weltkrieg verschwunden Landgericht Potsdam fällt Urteil im Streit um echten Rubens aus Russland

Das Landgericht Potsdam hat nach rund zweijähriger Verhandlungszeit am Dienstag ein Urteil im Streit um ein im Zweiten Weltkrieg verschwundenes Rubens-Gemälde verkündet. Die Klage eines russischen Kunsthändlers wurde zurückgewiesen.

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) streitet seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem Händler um das Bild. Nach Auffassung der Stiftung gelangte das Werk „Tarquinius und Lucretia“ des flämischen Malers Peter Paul Rubens (1577-1640) durch Plünderungen im Zweiten Weltkrieg nach Russland. Weil es sich damit um Raubkunst handelte, habe des Bild nicht rechtmäßig von dem Kunsthändler erworben werden können, meint die SPSG.

Dieser Argumentation schloss sich das Gericht an und zog für sein Urteil russisches Recht heran. Danach habe der Händler das Bild gutgläubig erwerben müssen. Davon sei jedoch nicht auszugehen, sagte die Vorsitzende Richterin Sabine Glocker. Der Händler hatte behauptet, das Bild in dem Glauben erworben zu haben, dass es sich lediglich um eine Kopie oder um ein Bild aus der Schule Rubens’ handle, nicht jedoch um ein Original.

Das Landgericht sah diese Darstellung als nicht glaubwürdig an. Der Kläger sei ein erfahrener Kunsthändler. Außerdem sei der von ihm bezahlte Preis in Höhe von drei Millionen US-Dollar „viel zu viel“ für eine Kopie oder ein Bild aus der Rubens-Schule, sagte die Richterin. Für ein Original sei die Summe wiederum viel zu niedrig. Außerdem habe der Händler den Rubens über einen Schweizer Anwalt der SPSG als Original angeboten. Von einer Kopie oder einem Bild aus der Rubens-Schule sei damals nicht die Rede gewesen.

30 Millionen Euro: So hoch legte das Landgericht den Streitwert zur Klage fest.

Der Streitwert im Verfahren wurde auf 30 Millionen Euro festgelegt. Der Kläger muss nach dem Urteil die Verfahrenskosten tragen. Ihm bleiben vier Wochen nach Zustellung des Urteils Zeit, Berufung beim Oberlandesgericht Brandenburg einzulegen.

Zum Verfahrensauftakt am 26. Oktober 2021 hatte der Kläger behauptet, das Rubens-Gemälde habe um 1945 im Schlafzimmer eines Hauses in Neuruppin gehangen. In dem Haus habe ein russischer Offizier gelebt, der bei seiner Rückkehr 1950 in die Sowjetunion den gesamten Hausrat inklusive des Rubens mitgenommen habe. 1999 habe er das Bild dann erworben, sagte der Händler.

Ein Hauptwerk von Rubens Nach Darstellung der Schlösserstiftung entstand das 1,87 mal 2,15 Meter große Ölgemälde um 1610/1611. Es gilt als eines der Hauptwerke von Rubens. Das Bild wurde vermutlich bereits vom Großen Kurfürsten oder von König Friedrich I. erworben. Es hing zunächst im Berliner Schloss, ab 1790 im Neuen Palais und seit 1930 in der Bildergalerie. Wie die übrigen Gemälde aus der Galerie sei es 1942 zum Schutz vor Kriegsschäden nach Schloss Rheinsberg ausgelagert worden. Seit Kriegsende galt es neben rund 3000 anderen Gemälden und tausenden weiteren Kunstgegenständen als verschollen.

Das Bild wird als einer der gravierendsten Kriegsverluste der SPSG betrachtet. Der Rubens war über einen längeren Zeitraum über Interpol zur Fahndung ausgeschrieben. Auf Bildern sind schwere Schäden an dem Gemälde zu erkennen. Es existieren aber auch Fotos einer restaurierten Fassung, die ab 2006 über mehrere Jahre in Russland öffentlich ausgestellt gewesen sein soll.

Bereits 2006 hatte die Staatsanwaltschaft Potsdam ein Ermittlungsverfahren zu dem Gemälde eingeleitet, dieses aber wieder eingestellt, weil sich kein Anfangsverdacht auf eine Straftat ergeben habe. Zurzeit befindet sich das Bild in einem Lager in Russland. Wo genau, das ist auch der Stiftung nicht bekannt. Ihr Sprecher Frank Kallensee sagte zu dem Urteil: „Wir freuen uns, dass die Kammer der Argumentation der SPSG gefolgt ist.“ Mit dem Urteil sei jedoch lediglich die Eigentümerfrage geklärt worden.

Ob der Rubens jemals nach Potsdam zurückkehren wird, erscheint angesichts der politischen Lage als unwahrscheinlich. Dazu müsste ein Herausgabebegehren angesetzt und umgesetzt werden.