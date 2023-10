In Babelsberg und der Waldstadt Zwei Fußgänger bei Unfällen in Potsdam verletzt

In Potsdam sind bei Unfällen zwei Fußgänger verletzt worden. Im Babelsberger Horstweg hatte am Donnerstagmorgen eine 41-jährige Autofahrerin an einer Einfahrt zu einem Supermarkt einen 50-Jährigen übersehen. Der Mann stürzte, als er von dem Wagen berührt wurde. Passanten halfen ihm und riefen den Rettungsdienst. Wie die Polizei mitteilte, kam der leicht verletzte Fußgänger zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Bereits am Mittwochnachmittag war eine Autofahrerin in der Waldstadt einem 25-Jährigen in der Saarmunder Straße über den Fuß gefahren. Nach Angaben der Polizei trat der Mann unvermittelt auf die Straße. Als die 22 Jahre alte Autofahrerin den Fußgänger bemerkte, bremste sie und drückte auf die Hupe, um auf ihren Wagen aufmerksam zu machen. Zugleich versuchte sie noch, dem Fußgänger auszuweichen. Nach einer Versorgung durch den Rettungsdienst wurde der 25-Jährige ins Krankenhaus gebracht. In beiden Fällen nahm die Polizei eine Verkehrsunfallanzeige auf.