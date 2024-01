In Potsdam mit Softair-Waffe verletzt Zwei Jugendgruppen in der Jägervorstadt im Streit

Im Zuge einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in der Potsdamer Jägervorstadt ist am Sonntagabend in der Ruinenbergstraße ein 15-Jähriger durch einen Schuss mit einer Softair-Waffe verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus. Zuvor hatten sich die beiden Jugendgruppen nach Polizeiangaben gestritten.

Als ein 14-Jähriger mit einem Messer auf zwei Teenagerinnen zuging, schritt der 15-Jährige ein. Daraufhin attackierte ein 20-Jähriger den Jugendlichen mit einer Softair-Waffe. Die Polizei stellte die Softair-Waffe sowie das Messer sicher und nahm mehrere Anzeigen auf. Die Einsatzkräfte verständigten die Erziehungsberechtigten der Jugendlichen und führten mit den Beteiligten belehrende Gespräche.