In Potsdamer Innenstadt Wahlkreisbüro von Annalena Baerbock beschmiert

Unbekannte haben am Mittwoch das Wahlkreisbüro von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in der Potsdamer Charlottenstraße beschmiert. Mit roter Farbe wurde der Schriftzug „?! Assange“ an eine Fensterscheibe angebracht. In den Räumlichkeiten in der Innenstadt befindet sich auch die Geschäftsstelle des Kreisverbands der Grünen. Baerbock, die in Potsdam lebt, hat ihren Wahlkreis in der brandenburgischen Landeshauptstadt. Der Schriftzug wurde mittlerweile entfernt.

Die Täter sorgen sich anscheinend um das Schicksal von Julian Assange. Dem Wikileaks-Gründer droht die Auslieferung aus Großbritannien in die USA. Dort drohen ihm 175 Jahre Haft. Die entscheidende Anhörung geht am Mittwoch in die zweite Runde. Nachdem am Dienstag die Anwälte des Australiers ihre Argumente vor dem Londoner High Court dargelegt hatten, wird nun mit dem Plädoyer der Gegenseite gerechnet. Wann eine Entscheidung fallen wird, ist noch unklar.

Für Assange ist die zweitägige Anhörung die letzte Hoffnung, seine Auslieferung an die USA vor britischen Gerichten noch zu verhindern. Er hofft auf eine volle Berufungsverhandlung. Sollte er mit seinem Antrag jedoch scheitern, wäre der Rechtsweg in Großbritannien ausgeschöpft. Dann bliebe ihm nur noch der Gang vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Seine Frau Stella Assange fürchtet, dass er innerhalb von Tagen in ein Flugzeug Richtung USA gesetzt werden könnte. Er könne sich dann womöglich das Leben nehmen, warnt sie.

Die US-Regierung will dem Australier in den USA wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Washington wirft ihm vor, mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen, veröffentlicht und damit das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht zu haben. (mit dpa)