Interkulturelle Wochen in Potsdam Straßenkunst und religiöser Austausch

Straßenfeste, ein Fußballturnier und Filmvorführungen: Die interkulturellen Wochen, die am Wochenende beginnen, umfassen sehr unterschiedliche Veranstaltungen unter dem Motto „offen geht“. Ihnen gemeinsam ist es, dass sie einen Blick auf die Vielfalt der Stadt werfen.

„Vielfalt findet in Potsdam jederzeit statt“, schreibt Potsdams Integrationsbeauftragte Amanda Palenberg in ihrem Vorwort zum Programm der Wochen. Ziel der Veranstaltungen sei es, dass sich die Potsdamer:innen dem öffnen. „Kommen Sie in Gespräche und lassen Sie die Vielfalt in Ihr Leben“, fordert Palenberg auf.

Amanda Palenberg hat ihren Posten als Integrationsbeauftragte Anfang Dezember 2021 angetreten. © Ottmar Winter PNN

Straßenkunstfest am Schlaatz

Am Samstag (24.9.) findet am Schlaatz das Straßenkunstfest statt. Von 14 bis 17 Uhr präsentiert das Bürgerhaus Musik mit unterschiedlichen kulturellen Einflüssen, Street Art und Theater. Dabei gibt es keine Hauptbühne, sondern die Angebote werden wie ein Markt aufgebaut, über den Besucher:innen schlendern können. Nebenan in der Gesamtschule Am Schilfhof wird parallel ein Trödelmarkt angeboten. Ebenfalls am Samstag organisiert das Alexanderhaus in Groß Glienicke ein Street-Fun-Turnier.

Ebenfalls Teil der interkulturellen Wochen ist der Israeltag der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Berlin-Brandenburg am Samstag. Ab 11 Uhr wird im Potsdam Museum ein Programm mit Lesungen, Podiumsdiskussionen und Musik angeboten. Themen sind unter anderem die jüdisch-muslimische Freundschaft und die israelische Sicherheitspolitik.

Als Auszeichnung für besondere Verdienste bei der Eingliederung in Potsdam wird am Sonntag (25.9.) der Integrationspreis verliehen. Ebenfalls am Sonntag öffnet die Französische Kirche ihre Tür. Um 10.30 Uhr wird ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert, den Superintendentin Angelika Zädow mit dem Flüchtlingspfarrer Bernhard Fricke sowie Poorya Jalalvandi aus dem Iran und Mehari Emaha und Daniel Tombosa aus Eritrea gestalten. Ab 14 Uhr findet im Lottenhof ein interkulturelles Café mit offener Fahrradwerkstatt statt.

Die interkulturellen Wochen dauern bis Anfang Oktober, das vollständige Programm findet sich unter potsdam.de. Sie endet am 3. Oktober mit dem Tag der offenen Moschee in der Al Farouk Moschee am Kanal.

Zur Startseite