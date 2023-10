Jagdschloss Stern Hubertusfest am 4. November und neu angelegte Streuobstwiese

Der Förderverein Jagdschloss Stern lädt am Samstag, 4. November, zum Hubertusfest. Von 14 bis 16 Uhr soll das Jagdschloss festlich dekoriert und die Zeit des Soldatenkönigs lebendig werden, teilte der Verein mit. Besucherinnen und Besucher können Backschweinebraten probieren, Parforcebläser spielen Musik, historisch kostümierte „Lange Kerls“ und der König werden erwartet. Der Eintritt ist frei, Spenden für die ehrenamtliche Vereinsarbeit willkommen.

Beim Hubertusfest will der Förderverein auch die gemeinsam mit der Schlösserstiftung neu angelegte Streuobstwiese vorstellen. Das Backofengrundstück war ursprünglich ein königlicher Obst- und Gemüsegarten, so der Verein. In der vergangenen Woche hätten Auszubildende der Stiftung dort insgesamt 13 über Baumpatenschaften gespendete Obstbäume historischer Sorten gepflanzt.

Auf der Streuobstwiese plant der Verein neue Aktivitäten wie Kinderführungen, ein Apfelfest oder die Herstellung eigener Produkte. Auch Bienenstücke, eine Nisthilfe für Insekten und eine Infotafel soll es geben. Dafür bittet der Verein noch um Online-Stimmen beim Förderwettbewerb „Gemeinsam für Potsdam“. Die Abstimmung endet am 26. November.