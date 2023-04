Jugendliche mit Waffe bedroht und ausgeraubt Potsdamer Polizei nimmt drei junge Männer am Bahnhof Sanssouci fest

Zwei Jugendliche sind am Mittwochabend im Park Sanssouci mit einer Waffe bedroht und ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren die zwei Brüder im Alter von 17 und 18 Jahren gegen 22.20 Uhr am Bahnhof Park Sanssouci unterwegs, als ihnen drei andere Heranwachsende entgegentraten. Einer von ihnen soll plötzlich eine Waffe gezogen und die Brüder aufgefordert haben, in den Park mitzukommen. Dort nahmen die drei Täter den beiden Brüder Wertsachen und Bargeld ab und flohen dann.

Die Polizei fahndete nach den Tätern. Anhand der Personenbeschreibungen wurden die Beamten am Donnerstagabend fündig. Die mutmaßlichen Täter, zwei von ihnen im Alter von 19 Jahren, der dritte 18 Jahre alt, kamen zunächst in einen Polizeigewahrsam. Gegen sie wird wegen schweren Raubes ermittelt. Am Freitag sollen sie der Staatsanwaltschaft vorgestellt werden, die dann über den weiteren Verbleib befindet.

Bei dem 18-Jährigen fanden die Beamten auch Drogen. Die Polizei ermittelt jetzt unter anderem in der Frage, wo die Tatwaffe ist und ob es sich dabei um eine echte Schusswaffe gehandelt hat. (cri)