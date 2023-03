Junge Spitzahorne zerstört Frischgepflanzte Bäume in Potsdam abgesägt

In der vergangenen Woche haben Unbekannte in der Saarmunder Straße nachts zwei junge Bäume zerstört, wie die Märkische Allgemeine berichtete. Die Bäume, die an der Einfahrt zu einer Seniorenresidenz standen, waren auf einer Höhe von etwa 1,50 Meter abgesägt worden. Die Stadt hatte die Spitzahorne erst eine Woche zuvor neu gepflanzt, zusammen mit einem Dutzend weiterer Jungbäume.

„Eine Strafanzeige gegen Unbekannt wurde vorbereitet“, sagte Stadtsprecher Markus Klier. Zum entstandenen Schachschaden könne man derzeit noch keine Angaben machen, laut MAZ hatten die Bäume zusammen mit der Halterung jeweils einen Wert von rund 4000 Euro.

„Wir werden beide Bäume zeitnah ersetzen“, so Klier. „Weitere Informationen zu dem Vorfall können wir derzeit nicht nach außen geben, um die Ermittlungen nicht zu gefährden.“

Es ist nicht der erste Fall dieser Art: 2021 waren nahe der Matrosenstation Kongsnaes mehrere Dutzend Bäume illegal gefällt worden. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. 2022 wurden im Neuen Garten am Ufer des Heiligen Sees mehrere Erlen abgeholzt.

