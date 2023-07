Kein Ersatz für die Kantine im Potsdamer Stadthaus Restaurant wird wegen Umbaus geschlossen

Bis Ende des Jahres soll das Stadthaus für die Sanierung komplett leergezogen sein. Davon betroffen ist auch die Kantine im ersten Obergeschoss des nördlichen Seitenflügels. Zum Jahresende werde das öffentliche Restaurant geschlossen, sagte Bernd Richter, Werksleiter des Kommunalen Immobilienservices (KIS) auf PNN-Nachfrage.

Bis Ende 2026 soll das Stadthaus vollständig saniert sein. So lange müssen die Beschäftigten ohne die Kantine auskommen. Einen Ersatz werde es nicht geben, sagte Richter. Durchschnittlich nur zehn Prozent der 1500 städtischen Beschäftigten am Standort, also 150 Personen, würden täglich das Frühstücks- und Mittagsangebot im Stadthaus nutzen. Die übrigen Gäste kämen aus umliegenden Büros und Kanzleien sowie aus dem Justizzentrum in der Jägerallee, das über keine eigene Kantine mehr verfügt.

Mit dem Umbau werde die Kantine umziehen, kündigte Richter an. Künftig werde sich das Restaurant im Souterrain des Präsidentenflügels, also unterhalb des Standesamtes befinden. „Wir erhoffen uns dann mehr Laufkundschaft“, so Richter. Der Restaurantbetrieb werde dann neu ausgeschrieben. Das sei mit dem jetzigen Kantinenpächter auch besprochen worden.

Aktuell wird die Kantine von „Company Catering Widynski & Roick“ betrieben. Das Unternehmen kocht unter anderem auch in der Kantine des Landtags, im Casino des Innenministeriums, im Verwaltungszentrum Steinstraße und im Wissenschaftspark auf dem Telegrafenberg.

Für den Umbau des Rathauses zieht spätestens Anfang Oktober auch der KIS zusammen mit der Finanzverwaltung zeitweilig um: in die frühere Garde-Ulanen-Kaserne in der Jägerallee 23.