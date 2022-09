Keine kalten Kinderbecken in Potsdam Wassertemperatur wird nicht gesenkt

Die Wassertemperatur in Becken für Baby- und Kinderschwimmkurse wird trotz der Energiekrise in den zwei größten Brandenburger Städten nicht oder nur wenig gesenkt. In den Schwimmbädern der Bäderlandschaft Potsdam (BLP) etwa werden die Schwimmkurse für Säuglinge und Kleinkinder nicht von Temperatursenkungen betroffen sein, wie ein Sprecher am Montag sagte.

Zur BLP gehören das Schwimmbad blu am Brauhausberg und das derzeit aus Energiespargründen geschlossene Kiezbad am Stern. Das Bad wird allerdings demnächst wieder öffnen. Das hatten die Stadtverordneten in der vergangenen Woche im Hauptausschuss beschlossen.

Als Reaktion auf die Energiekrise hatten verschiedene Hallenbäder in Brandenburg in den vergangenen Tagen angekündigt, die Temperaturen in den Erwachsenenbecken um bis zu zwei Grad zu senken.

In der Lagune Cottbus hingegen werden Baby- und Kinderschwimmbecken um ein Grad Celsius weniger auf 32 Grad beheizt, wie Geschäftsführer Ronald Kalkowski auf Anfrage sagte. Dies sei trotzdem noch hoch genug für die Kinderkurse. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft warnte bereits davor, die Temperatur für Kinderbecken nicht unter 26 Grad Celsius zu senken, um Schwimmanfänger nicht zu verschrecken. (dpa/cmü)

